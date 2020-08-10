В Черкассах COVID-19 зафиксировали в детском саду. Коллаж

В детском саду №34 в Черкассах зафиксировали один случай коронавируса.

Об этом сообщил руководитель департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов, сообщает "Суспільне".

Он не уточнил, кто именно инфицирован COVID-19. Теперь всех детей переведут в изоляцию на 14 дней, а сад закроют на ремонтные работы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Степанов рассказал, как будут контролировать COVID-19 в школах.