Названо имя погибшего от подрыва на мине украинского морпеха

Огнеметчик 35-й отдельной бригады морской пехоты Руслан Волков скончался в больнице от многочисленных ожогов, полученных в результате подрыва неизвестного взрывного устройства в "серой зоне" на фронте российско-украинской войны.

Об этом сообщила пресс-служба соединения в Facebook. Матрос Волков Руслан Михайлович служил огнеметчиком огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты военной части А0216.

Он родился 4 января 2000 года.

Новость дополняется

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!