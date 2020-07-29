В "Азове" простились с убитым в Запорожье побратимом с позывным "Смерть". Фоторепортаж

В "Азове" простились с убитым в Запорожье побратимом.

"Азов" попрощался с бойцом Олегом Черевком с позывным "Смерть", который умер 27 июля от травм, полученных во время жестокого избиения в Запорожье.

В последний путь погибшего провел весь личный состав полка, сообщается на сайте "Азова" (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

В "Азове" простились с убитым в Запорожье побратимом

"У него был яркий боевой путь в рядах Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. Семь месяцев он пробыл на передовой в составе "Азова". Олег, как порядочный человек, вступился за девушек на улице, за что был сильно избит местными преступниками. Мы с вами должны помнить одно, что коварный враг не только на фронте – он повсюду. Мы никогда не имеем права расслабляться, всегда должны быть начеку", – сказал командир полка.

В "Азове" простились с убитым в Запорожье побратимом

Церемония прощания состоится в среду, 29 июля, в 11:00 на Фестивальной площади Запорожья возле ОГА.

В "Азове" простились с убитым в Запорожье побратимом

В "Азове" простились с убитым в Запорожье побратимом

В "Азове" простились с убитым в Запорожье побратимом

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля Олега Черевко избил ранее судимый местный житель. Это случилось после того, как азовец сделал ему замечание из-за оскорбления девушки возле магазина.

Он впал в кому и скончался 27 июля, не приходя в сознание.