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16 января • обновлено в 14:18
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В Украине вернули призыв в армию с 18 лет: Зеленский подписал указ

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Президент Украины Владимир Зеленский снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет.

Об этом говорится в указе "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году", который глава государства подписал 16 января.

В документе указано, что на срочную военную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет. А также старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

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Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию в 2020 году

Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию в 2020 году

Сроки проведения призывной кампании на срочную военную службу, согласно указу, установлены следующие:

весенний призыв – в апреле-июне 2020 года

осенний призыв – в октябре-декабре 2020 года

Кроме этого, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", Зеленский постановил уволить в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы. Среди них и те, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр.

Кабинету министров Зеленский поручил определить не только численность украинцев, подлежащих призыву на срочную военную службу, но и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.

Подготовить и провести мероприятия, связанные с призывом в армию, принадлежит Кабмину, областным и Киевской городской госадминистрациям.

Указ №13/2020 вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр обороны Андрей Загороднюк, назначенный на должность по предложению президента Владимира Зеленского, выступил с инициативой отменить обязательный призыв в армию и перевести Вооруженные силы Украины на стандарты НАТО.

  • Офис президента Украины Владимира Зеленского поддержал инициативу Генерального штаба Вооруженных сил Украины призывать украинцев в армию с 18 лет, как того требует законодательство.

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Автор
Марта Рок
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Законодательство призыв армия
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Махно Володимир
Махно Володимир
кац-апы, ну что рады вашему карликовому, пророссийскому, зеленому гному?
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Gordon Yury
Gordon Yury
Хто з цих 18-річних стояв в черзі, щоб проголосувати за нинішнього президента? Відгукніться...
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фил филька
фил филька
эх обоссовские ряды комментаторов поредеют теперь))
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