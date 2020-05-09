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9 мая • обновлено в 12:37
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В Антарктиде покончил с собой украинец: детали трагедии

2.4т
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В Антарктиде на станции "Академик Вернадский" покончил с собой 35-летний украинец Василий Омелянович, который работал там поваром во время 25-й Украинской антарктической экспедиции.

Трагедия произошла 8 мая, сообщили на официальной странице Национального антарктического центра МОН Украины в Facebook. Предварительно известно, что мужчина покончил с собой из-за личных проблем.

Василий Омелянович

Василий Омелянович

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию ​​"Академик Вернадский". Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину". Решается вопрос доставки тела в Украину. Обязанности повара на станции пока поочередно будут выполнять все другие участники экспедиции", – рассказал руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Василий Омелянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимовки в 2011 году снова и снова возвращался в Антарктиду, участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ.

Как писал OBOZREVATEL ранее, вокруг украинской антарктической станции "Академик Вернадский" стал проступать красного цвета снег, местами напоминающий кровавые разводы.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
самоубийство Антарктида
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