Уже в 2019 году: расшифровано пророчество Нострадамуса о Третьей мировой

Известный французский астролог и прорицатель Нострадамус предсказал Третью мировую войну, которая может начаться в 2019 году.

Такой вывод сделали специалисты, которые работали над разгадкой катрена Нострадамуса, пишет TOPNEWS.

Согласно его предсказанию, военные действия разгорятся на Ближнем Востоке. Если все угадано верно, то это касается территории Ирака. В данном противостоянии, по мнению экспертов, сойдутся мусульмане и христиане. Хотя мнения на сей счет расходятся.

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Также согласно пророчеству, после испытания великой войной у человечества с 2035 года начнется Золотой век, так как в это время установится долгожданный мир и процветание.

Тем не менее в Третью мировой войну будут вовлечены две сверхдержавы и продлится она 27 лет.

Третья мировая ИА REX

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты утверждали, что Нострадамус предсказал уничтожение США супервулканом.

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