Нарушителей, которые по определенным причинам решат незаконно проникнуть на территорию санатория в Новых Санжарах Полтавской области, где проходят обсервацию эвакуированные из китайского Уханя граждане, ждет 14-дневный карантин.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, отметив, что сейчас ситуация там контролируется, сообщает ТСН.

Он добавил, что после нескольких дней столкновений и беспорядков в населенном пункте ныне там спокойно. По охране порядка несут службу 320 сотрудников Нацгвардии, 70 – Национальной полиции и 16 – работников ДСНС.

Санаторий "Новые Санжары" Украинская правда

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"Сейчас в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. Сотрудники Нацполиции и Нацгвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим", – сообщил Геращенко.

Схема санатория ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

На борт самолета приняли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы. Самолет приземлился в аэропорту Харькова 20 февраля.

Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области.

Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием" : заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.

Сами местные говорят, что стали жертвами односторонних журналистских сюжетов, бездействия власти и двух десятков земляков, которые были навеселе.

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