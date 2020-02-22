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22 февраля • обновлено в 19:49
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Уже не выйдут: в МВД пригрозили тем, кто прорвется в санаторий в Новых Санжарах

2.7т
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Нарушителей, которые по определенным причинам решат незаконно проникнуть на территорию санатория в Новых Санжарах Полтавской области, где проходят обсервацию эвакуированные из китайского Уханя граждане, ждет 14-дневный карантин.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, отметив, что сейчас ситуация там контролируется, сообщает ТСН.

Он добавил, что после нескольких дней столкновений и беспорядков в населенном пункте ныне там спокойно. По охране порядка несут службу 320 сотрудников Нацгвардии, 70 – Национальной полиции и 16 – работников ДСНС.

Санаторий "Новые Санжары"

Санаторий "Новые Санжары"

Украинская правда

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"Сейчас в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. Сотрудники Нацполиции и Нацгвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим", – сообщил Геращенко.

Схема санатория

Схема санатория

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

  • На борт самолета приняли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы. Самолет приземлился в аэропорту Харькова 20 февраля.

  • Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области.

  • Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием" : заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.

  • Сами местные говорят, что стали жертвами односторонних журналистских сюжетов, бездействия власти и двух десятков земляков, которые были навеселе.

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Читайте все новости по теме "Протесты в Новых Санжарах" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Протесты в Новых Санжарах
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина Полтава
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Думал - Имею неосторожность проживать на территории Мордора ( так исторически сложилось - все поколения здесь были ) . Тем не менее , благодаря Обозревателю у меня открылись глаза на Правду, произошло выздоровление . Перестал смотреть Рос ТВ, Соловьева и Скабееву - подонков этих лживых, перестал слушать радио, даже русские песни народные, с утра - на любимый сайт , вечером - на любимый сайт ! Читаешь взвешенные и объективные статьи умных авторов, культурно дискутируешь с культурными читателями и начинаешь понимать, что действительно - врут Рос СМИ, зря внушают надежду на просветление и оздоровление Великой Украины ! Убедился благодаря Обозревателю - Украине все же пришел полный ..здец. Жаль, хорошая была страна.Пожалуй останусь в отсталой Рашке.
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Парочки джавелинов не хватает
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Умеют же xoxлы из медицинского учреждения сделать концлагерь! Больше ада, свинопасы!
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