Уже близко: синоптик анонсировала потепление в Украине

Активный антициклон из Атлантики постепенно вытеснит из Украины циклон, принесший снегопады и морозную погоду и уже с понедельника, 26 марта, установится весеннее тепло.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, уточнив, что потепление затронет всю территорию Украины.

Так, по ее словам, в среду, 21 марта, снег еще будет идти, особенно ночью, но днем ​​на юге будут прояснениями.

"А на Западе - лишь местами небольшой снег. То есть, завтра циклон ослабнет. А вытолкнуть его с нашей территории поможет мощная полоса высокого атмосферного давления, антициклон, которая вытянулся аж от Атлантики через центр Европы до Украины. И благодаря именно этой мощной антициклонной области осадков у нас будет все меньше, а тепло окольными путями и тропами будет понемногу продираться сквозь колючие заросли мороза и уже с 26-го марта выйдет на нормальную дорогу. То есть, с ближайшее понедельника везде начнется потепление", - рассказала Диденко.

Но пока, 21 марта ночью ожидается 3-10 градусов мороза, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях до -7… -12 градусов.

"Завтра днем ​​0-5 градусов мороза, на юге от 2 мороза до 4 тепла, в Крыму 4-10 градусов тепла. В Киеве в среду еще ожидается снег: ночью умеренный, днем ​​небольшой. Ночью в -5… -7 градусов, днем ​​-1… -3 градуса. Итак, холодными тропами еще ходим, но навигатор четко указывает на теплую дорогу", - резюмировала синоптик.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды до конца недели.