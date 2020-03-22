Карантин продлят до лета: украинки из Италии рассказали, как страна ведет страшную войну с коронавирусом

В Италии готовятся к затяжному карантину из-за коронавируса. Местные СМИ пишут, что даже при самом позитивном варианте страна пробудет "на дому" до конца мая.

Экономика несет колоссальные потери, закрываются целые отрасли. Итальянцы начинают свой день с просмотра свежих новостей, но пока позитива мало – ежедневно гибнут сотни людей. При этом страна верит, что эпидемия рано или поздно закончится, жизнь вернется в привычное русло.

Именно поэтому OBOZREVATEL решил пообщаться с двумя украинками из Италии. В тексте вы узнаете, как на самом деле живут итальянцы, что думают о своей власти, коронавирусе и ужасающей смертности.

Как Италия встретила коронавирус и что сделала в первые дни

Первые очаги заболевания на Апеннинах проявились еще в конце января, но по-настоящему волна недуга накрыла страну в середине февраля. Екатерина Садилова, маркетинг-менеджер по рекламным кампаниям, проживающая в Лоди (недалеко от Милана), рассказывает, что первый итальянец пострадал от COVID-19 21 февраля. Его в тяжелом состоянии забрала реанимация местной больницы. Буквально за несколько дней недуг распространился на всю провинцию Ломбардия.

"Впервые я поняла, что коронавирус будет для нашей страны серьезной проблемой, еще 21 февраля, когда ехала в автомобиле на работу. Услышала о первом заболевшем в нашей коммуне, 38-летнем мужчине. Ближе к вечеру местные власти уже начали проверять его знакомых, и число зараженных увеличилось. Но, честно вам скажу, взволнованной я не была. Да и вообще – при моей жизни никогда не было подобных трагедий и катастроф (разве что Чернобыль, я тогда еще в Киеве жила, но мне было всего 8 лет). Буквально через несколько дней мы получили сообщение от работодателя о том, что нужно работать из дома", – вспоминает Екатерина.

В стране пытались сразу ввести ограничительные меры

Местная медицина – одна из лучших в мире. По слова Екатерины, даже врачи, имеющие неплохое финансирование и отличное оборудование, не были готовы к такой масштабной пандемии. В разговоре с OBOZREVATEL девушка очень хвалит местных врачей и в целом итальянское здравоохранение. Она отмечает – многие виды операций, хирургические вмешательства или роды являются бесплатными.

"Как только появился первый заболевший, мне показалось, что власти были растеряны: они просто думали, что эпидемия вируса где-то далеко и до нас не дойдет. Только в этом госпитале, куда поступил мужчина в коме, у медперсонала не было масок. И вы понимаете, тут же врачи сдали позитивный тест на коронавирус", – подчеркнула собеседница.

Первые конкретные и действенные решения власти приняли через 48 часов после первого случая заражения итальянца. Была закрыта половина провинции Лоди, 27 тысяч человек оказались на карантине. Больницы перевели на усиленые меры работы, на улицах вышли полиция и карабинеры, которые взяли ситуацию под контроль.

Екатерина Садилова Facebook

Но ограничить распространение COVID-19 не удалось, ведь многие жители Лоди работают в соседнем Милане, до которого можно без проблем добраться за 15 минут на автомобиле. А это уже огромный мегаполис.

Что происходит в Италии прямо сейчас

Статистика погибших в Италии просто ужасающая. Ежедневно умирают 500-600 человек, заражаются тысячи. И это только официальная статистика. Сколько людей умирают от высокой температуры, обострения хронических болезней, вызванных коронавирусом – пока подсчитать никто не может.

"Если человек с температурой 39-40 находится дома 5-6-7 дней, его могут и не забрать в больницу. Стараются брать лишь тех, у кого начинаются проблемы с дыханием, и затем уже проверяют на COVID-19. Пока, говорят медики, только в провинции Бергамо каждый пятый житель болен. Это просто эпицентр заражения. У многих людей, молодых и здоровых, коронавирус может пройти в легкой форме. Вот у человека температура дня 3-4, кашель, а на 5 день он пошел на поправку. На 7 он вылечился и чувствует себя хорошо – никто же не знает, был ли у него COVID-19 или нет? Тесты каждому мы сделать пока не можем", – рассказывает Екатерина.

Охваченная вирусом Италия

В Италии такая высокая смертность от коронавируса объясняется и тем, что средняя продолжительность жизни в стране около 80 лет. Люди в 60-70 лет чувствуют себя достаточно бодро, ведут активный образ в жизни. К тому же многие итальянцы до 30-35 живут с родителями, семьи заводят по украинским меркам достаточно поздно.

Именно поэтому даже зараженные молодые люди могут сами переносить болезнь без особых осложнений, но при этом заражая своих родителей. Которые чаще всего переносят недуг намного сложнее.

Как оказалось, за последние недели в Facebook итальянцы создали сразу несколько больших групп, где люди подбадривают друг друга или наоборот кооперируются для помощи, скидывают смешные картинки и самую свежую статистику распространения COVID-19 по всей стране.

Сообщество "Io resto a casa" ("Я остаюсь дома") насчитывает почти 800 тысяч пользователей. В другом сообществе – FLASH MOB ITALY – APPLAUDIAMO L’ITALIA ("Аплодируем тем, кто нас лечит и защищает") – также находятся более 650 тысяч человек. Эта группа посвящена больше врачам и всем тем, кто старается помочь стране избежать трагедии.

Теряют ли итальянцы работу и что делает правительство для бизнеса

Очевидно, что ситуация в стране не самая лучшая. До кризиса Италия занимала позицию 8-й экономики мира и сейчас является членом ЕС. Несмотря на большие проблемы в отдельных сферах, это отнюдь не самая бедная страна. Власти заявили, что выделят минимум 25 млрд евро на помощь предпринимателям, увеличится и фонд кредитования малого, среднего бизнеса.

При этом затянуть пояса все же придется большинству итальянцев. Если крупному бизнесу еще постараются помочь, то местным ФЛП будет очень сложно, ибо государство обещает на 2 месяца карантина помощь в размере 1200 евро. Для Италии это мизерные деньги, но, как говорится, "хоть что-то".

Охваченная вирусом Италия

Те же люди, которые работали на предприятиях, могут оформить пособие по безработицы и получать на протяжении года помощь от государства. Сейчас сотрудники многих фирм на карантине работают из дома, некоторых отправили в отпуск за свой счет.

Жительница Тосканы Наталья Гебрич в комментарии OBOZREVATEL дополняет, что отдельно пострадает туристический бизнес. По сути сезона как такого и не будет. Это миллиардные убытки для экономики. Только в 2017 году иностранные туристы оставили в Италии около 40 млрд евро.

Помогает ли Европа

Пока не очень. Как рассказывает Екатерина, в Европе "каждый сам за себя". При этом Европейский центральный банк уже анонсировал выделения денег на восстановления пострадавших стран, но кто, когда и сколько получит средств – точно неизвестно.

На помощь Италии постепенно вылетают медики из Кубы, Китая и других стран, дабы передать свой опыт борьбы с коронавирусом. Но сказать, что весь мир прямо пытается спасти Италию, к сожалению, нельзя. Проблем хватает у многих европейских стран, в первую очередь Испании, Германии и Франции, поэтому на данном этапе каждая страна пытается максимально побороть недуг на своей территории.

Сами же итальянцы стараются не унывать и помогают друг другу. Наталья Гебрич поясняет, что многие итальянцы объединились в общей борьбе против недуга. К примеру, 20 марта в ее городе был целый флешмоб, призванный поднять настроение местным жителям.

"По радио был анонс, что в 11:00 утра в пятницу у нас будет масштабный флешмоб. Итальянцы собираются устроить массовое исполнение гимна, разрешено вынести радио на балкон или просто поставить на подоконник и на всю громкость исполнить гимн. Многие жители вывешивают флаги, показывая солидарность, благодарят медиков. К счастью, в магазинах есть все продукты питания и дефицита у нас нет", – подчеркнула в комментарии OBOZREVATEL Наталья.

Надпись: "Все буде хорошо. Благодарим врачей и медсестёр" Наталья Гебрич

Итальянцы вывешивают флаги в знак солидарности Наталья Гебрич

Италия потеряет тысячи людей и что нужно знать Украине

Точную статистику погибших в Италии сказать сложно. Данные поступают практически каждый час. По словам Екатерины Садиловой, местные СМИ стараются дать осторожный прогноз о будущем страны. Так, одна из самых оптимистических версий – итальянцы смогут выйти из карантина к концу мая 2020 года. При этом сейчас страна в лучшем случае пробудет на пике заболеваемости еще порядка 10 дней.

В это время смертность будет самая высокая: порядка 500-600 человек каждый день, если не больше. По данным медиков, умирают от COVID-19 порядка 10-11% заболевших. Именно поэтому, как рассказывает Екатерины, итальянские врачи не верят в китайскую статистику и считают, что власти Поднебесной просто утаили реальное количество жертв трагедии.

"Мы тут слабо верим в то, что у нас пока больше жертв, чем у Китае. Во-первых, у них там заболевания начало распространяться еще раньше, с ноября-декабря, а они все скрывали. Во-вторых, отнюдь не везде в Китае хорошая медицина. Ладно мегаполисы, но там достаточно бедных районов, где помочь людям очень сложно. В-третьих, там попросту больше людей и тесного контакта, который сразу, даже жесткими мерами, ограничить сложно", – считает журналистка.

Екатерина регулярно следит за ситуацией в Украине, в Киеве у нее живут родители. По ее мнению, нужно было минимизировать изначально скопления людей на остановках и в общественном транспорте. Проговорить с крупными компаниями, чтобы они перевели своих сотрудников на смены и минимизировали их количество. Потому что сейчас есть большие риски распространения инфекции среди украинцев.

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