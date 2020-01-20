Усердная работа стала разочаровывать человечество

Люди больше не верят, что усердная работа может гарантировать им лучшую жизнь.

Многолетнее глобальное исследование, о котором пишет ABC, свидетельствует о растущем чувстве неравенства и подрыве доверия людей как к общественным институтам развитых стран, так и к капитализму.

Барометр доверия Edelman 2020 года, который отслеживает ситуацию уже 20 лет, показал, что несмотря на высокие экономические показатели, большинство респондентов, живущих в странах с развитыми рынками, не верят, что через 5 лет их ждет лучшее будущее.

Это означает, что экономический рост более не стимулирует доверие.

"Мы живем в парадоксе доверия", - сказал генеральный директор Edelman Ричард Эдельман.

"С тех пор, как мы начали измерять доверие 20 лет назад, экономический рост способствовал росту доверия. Это продолжается в Азии и на Ближнем Востоке, но не в странах с развитыми рынками, где неравенство в доходах в настоящее время уже является для людей более существенным фактором.

Страхи душат надежду, и давние предположения о тяжелой работе, ведущей к большей мобильности, теперь недействительны.

56% процентов опрошенного населения во многих странах считают, что капитализм в его нынешней форме приносит больше вреда, чем пользы.

Большинство сотрудников (83%) во всем мире обеспокоены возможной потерей работы из-за автоматизации, надвигающейся рецессии, отсутствия обучения, более дешевой иностранной конкуренции и иммиграции.

Почти двое из трех считают, что темпы технологических изменений слишком быстрые. В Австралии зафиксировано одно из самых больших падений доверия к технологиям.

Австралийцы больше всего беспокоились о том, что могут потерять работу из-за технологических изменений в экономике.

Исследование также показало растущую "пропасть доверия" между элитами и людьми, которые могут быть отражением неравенства доходов, сказал Эдельман.

В то время как 65% информированной общественности во всем мире (в возрасте 25-65 лет, с высшим образованием, в 25% доходов домохозяйств) заявили, что доверяют институциям, только 51% от общего количества опрошенных сказали то же самое.

"Результатом является мир двух разных реалий доверия", - говорится в отчете.

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