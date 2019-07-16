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Уриэль Штерн
Уриэль Штерн
Общественный деятель, учредитель БФ "Квитна" Все статьи автора

В семье мамы троих детей произошло горе: поможем?

Выборы. Сегодня все озабочены выборами.

Это правильно, естественно и хорошо, что нам важна судьба и будущее страны.

Но страна – это не просто слово, она состоит из многих семей. И все вместе мы – одна большая семья.

Неважно, кто вы по вероисповеданию, национальности, если в одной семье горе, мы не можем пройти мимо.

Новости
Мамі трьох малолітніх дітей потрібна допомога

Такое горе произошло в семье Светланы Лавринчук, которая воспитывает троих деток, – она заболела раком молочной железы.

Общими усилиями нам удалось собрать средства, и женщина прошла 12 курсов химиотерапии. Впереди – операция. 220 тыс грн. Осталось собрать 34 тысячи.

У нас есть QR-код, благодаря которому деньги можно перечислить двумя кликами. Или на сайте:http://kvitna.org/ 4681-svitlana-lavrinchuk.ht ml

В семье мамы троих детей произошло горе: поможем?

Вы можете отправить 100, 50, 20, 5 грн. Сколько есть возможность. Но точно не можете остаться в стороне.

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Уриэль Штерн Уриэль Штерн
Источник
Источник: Facebook Уриэля Штерна
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