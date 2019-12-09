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9 декабря • обновлено в 08:42
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УПЦ МП возвела в епископы помощника захвата Крыма

1.3т
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Крымский священник-сепаратист архимандрит Каллиник (Чернышев), который помогла России в захвате Крыма, стал епископом в Нежине.

Об этом сообщил архиерей Православной церкви Украины Евстратий Зоря на странице в Facebook. УПЦ МП провела действо 8 декабря при участии предстоятеля Русской православной церкви в Украине митрополита Онуфрия в Нежинском Николаевском соборе.

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"Каллиник известен тем, что активно способствовал оккупации Крыма Российской Федерацией весной 2014 года. За что получил награду от оккупантов и ею весьма хвалился. Еще почти четыре года назад в Лавре его выбрали на "викарного епископа" в Крым, но из-за огласки в прессе до сих пор опасались рукополагать, потому что такого кандидата могли просто арестовать, как пособника оккупантов", – рассказал Евстратий Зоря.

УПЦ МП возвела в епископы помощника захвата Крыма

УПЦ МП возвела в епископы помощника захвата Крыма

ФБ Евстратия Зори

УПЦ МП возвела в епископы помощника захвата Крыма

УПЦ МП возвела в епископы помощника захвата Крыма

ФБ Евстратия Зори

УПЦ МП возвела в епископы помощника захвата Крыма

УПЦ МП возвела в епископы помощника захвата Крыма

ФБ Евстратия Зори

Он добавил, что решение было обусловлено текущей политической ситуацией.

"И вот теперь решили, что "время пришло". Видимо, из России дали добро, а тут на месте просчитали, что накануне встречи в Париже украинское государство не захочет скандала с Москвой", – написал архиепископ.

Зоря также подчеркнул, что близ Нежина в 1663 году произошло собрание, описанное впоследствии в историческом романе Пантелеймона Кулиша "Черная рада".

"Видимо, побоялись делать это в Киеве, поэтому отправились в казацкий Нежин... Поближе к Крутам. Поближе к Батурину. Чтобы не просто сделать откровенного пособника оккупантов епископом, а еще и при этом демонстративно показать "кто в доме хазяин", – подытожил Зоря.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко убежден, что перенос празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря не несет никаких негативных последствий для верующих и церкви как таковой.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
Тег
УПЦ МП
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Комментарии
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
...помощника захвата Крыма))) Вот это слог. Лермонтов отдыхает
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Чан Джеки
Чан Джеки
ПОЧЕМУ НЕАРЕСТОВАН ОН СВИНЬЯЧА МОРДА.И АРЕСТОВАТЬ ТЕХ КТО ЕГО НАЗНАЧИЛ.
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