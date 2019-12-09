Крымский священник-сепаратист архимандрит Каллиник (Чернышев), который помогла России в захвате Крыма, стал епископом в Нежине.

Об этом сообщил архиерей Православной церкви Украины Евстратий Зоря на странице в Facebook. УПЦ МП провела действо 8 декабря при участии предстоятеля Русской православной церкви в Украине митрополита Онуфрия в Нежинском Николаевском соборе.

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"Каллиник известен тем, что активно способствовал оккупации Крыма Российской Федерацией весной 2014 года. За что получил награду от оккупантов и ею весьма хвалился. Еще почти четыре года назад в Лавре его выбрали на "викарного епископа" в Крым, но из-за огласки в прессе до сих пор опасались рукополагать, потому что такого кандидата могли просто арестовать, как пособника оккупантов", – рассказал Евстратий Зоря.

УПЦ МП возвела в епископы помощника захвата Крыма ФБ Евстратия Зори

УПЦ МП возвела в епископы помощника захвата Крыма ФБ Евстратия Зори

УПЦ МП возвела в епископы помощника захвата Крыма ФБ Евстратия Зори

Он добавил, что решение было обусловлено текущей политической ситуацией.

"И вот теперь решили, что "время пришло". Видимо, из России дали добро, а тут на месте просчитали, что накануне встречи в Париже украинское государство не захочет скандала с Москвой", – написал архиепископ.

Зоря также подчеркнул, что близ Нежина в 1663 году произошло собрание, описанное впоследствии в историческом романе Пантелеймона Кулиша "Черная рада".

"Видимо, побоялись делать это в Киеве, поэтому отправились в казацкий Нежин... Поближе к Крутам. Поближе к Батурину. Чтобы не просто сделать откровенного пособника оккупантов епископом, а еще и при этом демонстративно показать "кто в доме хазяин", – подытожил Зоря.

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