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30 ноября • обновлено в 11:09
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Унижают и оскорбляют: стали известны жуткие подробности пребывания экс-охранника Яроша в тюрьме в РФ

3.1т
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Заключенный в РФ украинец Александр Шумков, которого обвинили в экстремизме, получил медицинскую помощь, но продолжает жаловаться на периодические головные боли. Кроме того, он получает угрозы из-за национальности.

На своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила ответ на свое обращение от руководителя управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Тверской области по Шумкову.

В ней сказано, что украинца осмотрел врач-терапевт и по назначению заключенный якобы получил своевременное лечение в полном объеме. Аналогичный ответ предоставлен и о лечении Шумкова после завершения им голодовки.

Кроме того, согласно ответу, украинец якобы не подвергался жестокому обращению, физического и морально-психологического давления на него со стороны сотрудников колонии не было.

Александр Шумков

Александр Шумков

24tv.ua

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Экс-охраннику Яроша "шьют" тюремный срок в России

В то же время Шумков продолжает жаловаться на головные боли и мышечные судороги.

Кроме того, по ее словам, Шумков сообщил, что "вновь произошло два инцидента оскорбительного и унизительного отношения со стороны сотрудников колонии из-за его национальной принадлежности".

"Для дальнейшей защиты прав гражданина Украины буду делать соответствующие обращения к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Призываю комиссара Совета Европы Дуню Миятович, а также Посольство Украины в РФ действовать скоординированно, чтобы вовремя осуществлять необходимое реагирование на нарушение прав и свобод Александра Шумкова" , - написала Денисова.

Как писал OBOZREVATEL:

  • в СК РФ заявили, якобы Александра Шумкова в августе 2017 задержали российские пограничники на пункте пропуска "Троебортное" при попытке въезда в Россию.

  • В Украине о том, что Шумков находится в СИЗО РФ стало известно только через месяц. Сам Шумков утверждает, что его похитили на территории Украины.

  • Шумков объявлял в СИЗО голодовку в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

  • В июне 2018 года стал известно, что СК РФ завершил расследование уголовного дела против украинца.

  • Севский райсуд Брянской области приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима.

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Автор
Глеб Иванов
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hunt andres
hunt andres
Да забить эту тварь надо при попытке поменять лампочку!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пока истинные патриоты страдают в застенках их лидеры и лже-патриоты типа порохоботов жируют и разворовывают страну, губя ее тотальной коррупцией.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Только лечит его не терапевт а проктолог.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Xозяин Xoxлов, Какая разница, лишь бы на пользу.
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