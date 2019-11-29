Унижают и оскорбляют: стали известны жуткие подробности пребывания экс-охранника Яроша в тюрьме в РФ

Заключенный в РФ украинец Александр Шумков, которого обвинили в экстремизме, получил медицинскую помощь, но продолжает жаловаться на периодические головные боли. Кроме того, он получает угрозы из-за национальности.

На своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила ответ на свое обращение от руководителя управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Тверской области по Шумкову.

В ней сказано, что украинца осмотрел врач-терапевт и по назначению заключенный якобы получил своевременное лечение в полном объеме. Аналогичный ответ предоставлен и о лечении Шумкова после завершения им голодовки.

Кроме того, согласно ответу, украинец якобы не подвергался жестокому обращению, физического и морально-психологического давления на него со стороны сотрудников колонии не было.

Александр Шумков 24tv.ua

В то же время Шумков продолжает жаловаться на головные боли и мышечные судороги.

Кроме того, по ее словам, Шумков сообщил, что "вновь произошло два инцидента оскорбительного и унизительного отношения со стороны сотрудников колонии из-за его национальной принадлежности".

"Для дальнейшей защиты прав гражданина Украины буду делать соответствующие обращения к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Призываю комиссара Совета Европы Дуню Миятович, а также Посольство Украины в РФ действовать скоординированно, чтобы вовремя осуществлять необходимое реагирование на нарушение прав и свобод Александра Шумкова" , - написала Денисова.

Как писал OBOZREVATEL:

в СК РФ заявили, якобы Александра Шумкова в августе 2017 задержали российские пограничники на пункте пропуска "Троебортное" при попытке въезда в Россию.

В Украине о том, что Шумков находится в СИЗО РФ стало известно только через месяц. Сам Шумков утверждает, что его похитили на территории Украины.

Шумков объявлял в СИЗО голодовку в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

В июне 2018 года стал известно, что СК РФ завершил расследование уголовного дела против украинца.

Севский райсуд Брянской области приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима.

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