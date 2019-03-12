Уничтожают все живое: оккупанты устроили новое ЧП в Крыму

Служба автомобильных дорог Крыма заявила, что оплатила стоимость деревьев и кустарников, вырубленных из-за строительства трассы "Таврида", ведущей к Крымскому мосту, озвучив ужасающие цифры.

Сумма компенсации составила более 209 млн рублей, заверили в пресс-службе компании. Отчитались о сносе более чем 111 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников.

"Так как выполнение работ по озеленению вдоль трассы "Таврида" до окончания работ и проведения рекультивации земель не целесообразно, проектом предусмотрена денежная форма компенсационного озеленения в размере восстановительной стоимости", – сказано в заявлении.

primechaniya.ru

В службе также заверили, что всю сумму уже перечислили российскому Министерству экологии и природных ресурсов Крыма, которое будет принимать решение об определении объемов и местах компенсационных высадок.

Трасса "Таврида"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымчане сообщили о масштабной вырубке сосен, можжевельника и фисташковых деревьев в Гаспре. Возраст некоторых растений составлял несколько сотен лет. Также вырубались можжевеловые рощи в Симеизе и Ласпи.

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