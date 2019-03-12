|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Уничтожают все живое: оккупанты устроили новое ЧП в Крыму

939Читать материал на украинском

Служба автомобильных дорог Крыма заявила, что оплатила стоимость деревьев и кустарников, вырубленных из-за строительства трассы "Таврида", ведущей к Крымскому мосту, озвучив ужасающие цифры.

Сумма компенсации составила более 209 млн рублей, заверили в пресс-службе компании. Отчитались о сносе более чем 111 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников.

"Так как выполнение работ по озеленению вдоль трассы "Таврида" до окончания работ и проведения рекультивации земель не целесообразно, проектом предусмотрена денежная форма компенсационного озеленения в размере восстановительной стоимости", – сказано в заявлении.

Новости
Новая экологическая катастрофа? В Крыму произошло "химическое" ЧП

Уничтожают все живое: оккупанты устроили новое ЧП в Крыму

primechaniya.ru

В службе также заверили, что всю сумму уже перечислили российскому Министерству экологии и природных ресурсов Крыма, которое будет принимать решение об определении объемов и местах компенсационных высадок.

Трасса "Таврида"

Трасса "Таврида"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымчане сообщили о масштабной вырубке сосен, можжевельника и фисташковых деревьев в Гаспре. Возраст некоторых растений составлял несколько сотен лет. Также вырубались можжевеловые рощи в Симеизе и Ласпи.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
А в каком месте ЧП? ))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения