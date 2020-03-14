Умерших от коронавируса в Украине будут хоронить по новым правилам: инструкции

Перед захоронением умерших от коронавируса в Украине будет проводиться дезинфекция тел.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Кузин, сообщает 24 канал.

"Рекомендации довольно общие, не специальные для коронавируса, но они прописывают специфические процессы дезинфекции после проведения аутопсии – судебно-медицинской процедуры", – рассказал он.

Как будут хоронить умерших от коронавируса

В свою очередь, представитель Киевской городской государственной администрации Юлия Грамотна отметила, что церемония захоронения – это массовое мероприятие, поэтому его нужно проводить в соответствии с требованиями карантина.

"Захоронение, оно должно быть скромным. Это все прописано в общих правилах. Скопление более 60 человек может быть центром распространения коронавируса", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта в Радомышле от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши. Это первая жертва инфекции в Украине.

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