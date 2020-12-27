Умерла известная украинская журналистка Зеленская

Умерла известная украинская журналистка и общественный деятель Екатерина Зеленская.

Как написал в Facebook политический деятель Олесь Шевченко, Зеленская была талантливой и честной журналисткой, активно помогала в деятельности оппозиционного к власти Украинского культурологического клуба.

Внучка умершей Надежда Набока сообщила "Детектору медиа", что прощание и отпевание состоится 30 декабря в 14:00 в крематории на Байковом кладбище. В этот день Зеленский должно было исполниться 89 лет.

Сыном Екатерины Зеленской был Сергей Набока – киевский журналист, диссидент, правозащитник, основатель первых независимых украинских СМИ. Он умер в 2003 году от сердечного приступа на 48 году жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист, музыкальный обозреватель, продюсер, радио и телеведущий Александр Евтушенко умер в возрасте 63 лет.