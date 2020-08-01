Умер замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт

В субботу, 1 авгсута, скончался замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.

Как сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

"Только что стало известно, что от тяжелой болезни умер заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт. Смерть нашла его в тяжелой борьбе с раком. Но мы никогда не забудем подвига Героя. Соболезнования всем родным и близким! Вечная память защитнику Украины!" – написал Садовый.

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