Улыбались агрессору в лицо: Цимбалюк показал сильное фото с пленными РФ украинцами

В Москве суд продлил четырем пленным украинским морякам содержание под стражей до 24 апреля.

Приговор был продлен Владиславу Костышину, Виктору Беспальченко, Владимиру Лисовому и Владимиру Варимезу, сообщил в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

Также он опубликовал фото с украинцами из заседания суда, которое проходило в закрытом режиме и длилось более 8 часов.

"Рядом служебный пес, без намордника. Вердикт запрограммированный: оставить под стражей до 24 апреля. И кто здесь фашист?" — подписал он фото, на котором видны улыбки моряков.

Как сообщал OBOZREVATEL, на суде в России невеста пленного моряка ВМСУ трогательно поддержала любимого.

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