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Улыбались агрессору в лицо: Цимбалюк показал сильное фото с пленными РФ украинцами

2.6тЧитать материал на украинском

В Москве суд продлил четырем пленным украинским морякам содержание под стражей до 24 апреля.

Приговор был продлен Владиславу Костышину, Виктору Беспальченко, Владимиру Лисовому и Владимиру Варимезу, сообщил в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

Также он опубликовал фото с украинцами из заседания суда, которое проходило в закрытом режиме и длилось более 8 часов.

"Рядом служебный пес, без намордника. Вердикт запрограммированный: оставить под стражей до 24 апреля. И кто здесь фашист?" — подписал он фото, на котором видны улыбки моряков.

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Улыбались агрессору в лицо: Цимбалюк показал сильное фото с пленными РФ украинцами

Как сообщал OBOZREVATEL, на суде в России невеста пленного моряка ВМСУ трогательно поддержала любимого.

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Персона
Роман Цимбалюк
Место
РоссияМосква
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Ну да, сильное. Рожи толстые, довольные, сами еле в клетку помещаются. Не то, что на службе в ВМФ :) Видно, довольны парни содержанием и решением суда :)
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Хуйня дело... пора Хуйло валить!!!
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
СЫТЫЕ, ЗДОРОВЫЕ! Рады что не на укроине!))))
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