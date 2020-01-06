Украину ждет нашествие ураганов и наводнений: озвучен пугающий прогноз на 2020 год

В 2020 году Украину ухудшится погода, поэтому по прогнозу ожидается больше ураганов и наводнений.

Об этом для "Сегодня" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазира Мартазинова. Метеоролог отметила, что катаклизмы будут происходить из-за глобальной циркуляции воздуха.

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях", – сообщила она.

Мартазинова пояснила, что в мире при любых больших перепадах температуры всегда возникают синоптические стихийные ситуации.

Наводнение

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик предупредил, что украинцам следует ожидать в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

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