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7 января • обновлено в 01:26
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Украину ждет нашествие ураганов и наводнений: озвучен пугающий прогноз на 2020 год

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В 2020 году Украину ухудшится погода, поэтому по прогнозу ожидается больше ураганов и наводнений.

Об этом для "Сегодня" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазира Мартазинова. Метеоролог отметила, что катаклизмы будут происходить из-за глобальной циркуляции воздуха.

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях", – сообщила она.

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Мартазинова пояснила, что в мире при любых больших перепадах температуры всегда возникают синоптические стихийные ситуации.

Наводнение

Наводнение

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик предупредил, что украинцам следует ожидать в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Тег
погода
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