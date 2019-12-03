Сотни аварий: в Украине случился армагеддон из-за первого снега. Фото и видео

Украину в ночь со 2 на 3 декабря завалило снегом. Погодная обстановка продолжит ухудшаться днем 3 декабря: в ряде областей ожидается сильный ветер и снегопады с гололедом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины. Киев уже сковали пробки и произошло более 100 ДТП, а в сети продолжают появляться видео снежных заносов из регионов.

"В Киеве 2 декабря за день произошло 83 ДТП без пострадавших и 1 ДТП с пострадавшими. Также за ночь произошло 39 ДТП без пострадавших и 1 ДТП с пострадавшими", – сообщили в Нацполиции.

"3 декабря в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег, на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый)", – предупредили спасатели.

В Киеве ожидается увеличение снежного покрова до 5 сантиметров. Укравтодор сообщил о возможных трудностях с передвижением транспорта. Пока же проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен.

Высота снежного покрова на 8:00 3 декабря

"По состоянию на 6:00 часов 3 декабря и в ночное время умеренные осадки были в Сумской области, центральных, восточных и части южных областей. Покрытия на автодорогах государственного значения, где наблюдались осадки – местами заснеженные и мокрые. В Винницкой и Николаевской областях гололедица", – отметили в ведомстве.

Зафиксированы единичные случаи остановок грузовых автомобилей на подъемах из-за изношенности протекторов в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Полтавской области из снежного плена вытащили 12 грузовых автомобилей 2 декабря. Машины буксовали в Чернухинском, Новосанжарском, Великобагачанском, Кобеляцком и Полтавском районах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря в Киеве выпал первый зимний снег, что привело к транспортному коллапсу на дорогах столицы.

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