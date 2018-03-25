Украину зальет солнце! Прогноз погоды по городах

В понедельник, 26 марта, в Украине ожидается по-весеннему теплая погодп, хотя в некоторых областях все-еще и пройдут дожди и будет мрачно.
Так, по данным Укргидрометцентра, солнечной и сухой погода будет почти во всех областях Западной Украины: на Закарпатье, Ивано-Франковщине, Львовщине, Тернопольщине, Ровенщине и Волыни.
При дожди пройдут только в Хмельницкой и Винницкой областях. Средняя дневная температура воздуха составит +3… +11 градусов.
На остальной территории Украины, которую порадует весеннее солнце, а ясной погоды в понедельник также стоит ожидать на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.
В то же время 26 марта в центре и на юге Украины будут лить дожди. Так, мокро будет на Черкащине, Полтавщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, Запорожье, Николаевщине, Херсонщине, Одесщине и в рыму.
Средняя температура днем в центре Украины составит +2+8 градусов, а на юге– +3+12 градусов.
Прогноз погоды понедельник, 26 марта, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +7...+9
Ровно – +7...+9
Житомир – +6...+8
Винница – +4...+6
Одесса – +3...+5
Николаев – +6...+8
Херсон – +8...+10
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +2...+4
Суммы – 0...+2
Полтава – +2...+4
Днепр – +5...+7
Запорожье – +6...+8
Донецк – +5...+7
Луганск – +4...+6
Харьков – +1...+3
Киев – +4...+6
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Напомним, ранее появился свежий прогноз погоды в Украине на конец месяца.
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