Украину зальет солнце! Прогноз погоды по городах

В понедельник, 26 марта, в Украине ожидается по-весеннему теплая погодп, хотя в некоторых областях все-еще и пройдут дожди и будет мрачно.

Так, по данным Укргидрометцентра, солнечной и сухой погода будет почти во всех областях Западной Украины: на Закарпатье, Ивано-Франковщине, Львовщине, Тернопольщине, Ровенщине и Волыни.

При дожди пройдут только в Хмельницкой и Винницкой областях. Средняя дневная температура воздуха составит +3… +11 градусов.

На остальной территории Украины, которую порадует весеннее солнце, а ясной погоды в понедельник также стоит ожидать на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

В то же время 26 марта в центре и на юге Украины будут лить дожди. Так, мокро будет на Черкащине, Полтавщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, Запорожье, Николаевщине, Херсонщине, Одесщине и в рыму.

Средняя температура днем в центре Украины составит +2+8 градусов, а на юге– +3+12 градусов.

Прогноз погоды понедельник, 26 марта, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +6...+8

Винница – +4...+6

Одесса – +3...+5

Николаев – +6...+8

Херсон – +8...+10

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +2...+4

Суммы – 0...+2

Полтава – +2...+4

Днепр – +5...+7

Запорожье – +6...+8

Донецк – +5...+7

Луганск – +4...+6

Харьков – +1...+3

Киев – +4...+6

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Напомним, ранее появился свежий прогноз погоды в Украине на конец месяца.