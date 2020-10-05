Украину зальет дождями: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

В Украине 6-8 октября в большинстве регионов на западе и в центре пройдут дожди, кое-где с грозами.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook. Осадков не будет только на востоке и юго-востоке.

В западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, в последующие двое суток пройдут дожди, возможны грозы.

В большинстве северных регионов, в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях местами будут значительные дожди.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью +9…+14 градусов, на побережье морей до +18 градусов, ближайшей ночью в восточных областях +5…+10 градусов, днем +17…+22 градуса.

На юге и востоке страны воздух прогреется до +24 градусов, в четверг, 8 октября, на западе Украины температура составит +12…+18 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в октябре будет довольно теплой и дождливой. Температурный фон на большей части Европы и Украины будет выше нормы.