Украину в среду снова накроют сильные дожди с грозами. Карта

Погода в Украине в среду, 7 октября, будет облачной и дождливой. В некоторых регионах ожидаются сильные осадки.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, ветер юго-восточный 7-12 м/с, на юге, востоке и в центральных областях порывы до 20 м/с.

В Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях пойдут значительные дожди, местами с грозами. В Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях осадки будут умеренными.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 11 до 16 тепла, на востоке и западе +6+11. Днем прогнозируется 15-20 градусов, теплее всего на юге и востоке – до +25.

В Киеве в среду пойдут дожди с грозами, ночью +13+15, днем 17-19 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украине будет настоящая осенняя погода со всеми своими капризами. Украинцев ждут как теплые солнечные дни, так и пасмурные – с дождями и холодными ветрами.