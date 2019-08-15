Украину покинет дипломат страны ЕС: что известно

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды в Украине Эдуард Хукс завершил свою дипломатическую миссию.
Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, в связи с этим он встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Еленой Зеркаль.
"Стороны высоко оценили плодотворное сотрудничество между Украиной и Нидерландами на двустороннем уровне, а также в рамках расследования сбивания самолета рейса МН17. В этом контексте Зеркаль поблагодарила Хукса за сотрудничество", – сказано в сообщении.
Эдуард Хукс и Елена Зеркаль
mfa.gov.ua
Как сообщили в МИД, была подтверждена готовность к продолжению сотрудничества на всех уровнях, в т.ч. в реализации реформ в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Зеркаль заявила об уходе из МИД. Она считает, что выполнила все поставленные перед ее командой задачи.
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