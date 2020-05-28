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28 мая • обновлено в 10:33
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Украину накрыло циклоном: надвигается настоящий потоп. Штормовое предупреждение

  • В Украину 28 мая с юга переместился неистовый циклон

  • Значительные дожди накрыли большинстве северных, центральных, Одесскую и Николаевскую области

  • По Киеву и Киевской области объявлен І уровень опасности

  • На горных притоках Днестра местами возможен выход воды из берегов

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям выпустила предупреждение об ухудшении погодных условий в Украине в связи с прохождением циклона над территорией страны.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, 28 мая ночью в юго-восточной части Украины, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительные дожди.

ГСЧС объявила І уровень опасности

ГСЧС объявила І уровень опасности

Днем на Левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

По Киеву и Киевской области днем значительный дождь (І уровень опасности).

Кроме этого, 28-29 мая на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирета ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями.

На горных притоках Днестра в пределах Ивано-Франковской области местами возможен начальный выход воды на заводь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину 28 мая с юга переместился неистовый циклон, который обусловит значительные ливни почти по всей территории.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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