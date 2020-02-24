В Украине 24 февраля резко ухудшились погодные условия, по всей стране бушует сильный ветер, льет дождь и местами сыплет снег.

Больше всего непогода нанесла ущерб в западных регионах. Там шквальный ветер повалил деревья и снес крыши зданий, а также повредил троллейбусные линии и линии электропередач. Украинцы делятся фото и видео последствий стихии в соцсетях, одновременно призывая земляков быть осторожными (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По данным спасателей госЧС, во Львовской области без света остались 70 населенных пунктов, Ивано-Франковской – 69, Тернопольской – 65, Волынской – 23 Черновицкой – 12 и Ровенской – 1.

Последствия непогоды на Ивано-Франковщине Telegram канал Frankivsk 112

Так, в Telegram канал Frankivsk 112 отметили, что по улице Героев УПА в Ивано-Франковске дерево перекрыло проезд.

Возле профессионального училища №13 в городе шквальный ветер сорвал часть кровли. К счастью, никто не пострадал.

Последствия непогоды на Ивано-Франковщине Telegram канал Frankivsk 112

Кроме этого, вероятно из-за непогоды на улице Мазепы осыпался один из первых ивано-франковских муралов.

Фотографиями поделилась в Facebook местная жительница Светлана Оришко. В комментариях к ее посту пользователи выразили грусть из-за инцидента. Некоторые даже предположили, что осыпание случилось из-за некачественного нанесения стенописи.

В центре Ивано-Франковска осыпался один из первых муралов Facebook/Светлана Оришко

"Шегини. Будьте осторожны – от порыва ветра падают деревья", – со своей стороны написал в Facebook руководитель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич.

В центре Ивано-Франковска осыпался один из первых муралов Facebook/Светлана Оришко

Вскоре он добавил, что аналогичная ситуация произошла на отрезке дороги Куликов – Львов (на выезде в сторону Львова). Там на обочине повергло сразу несколько деревьев. Мужчина подчеркнул, что спецтехника уже была на месте, спасательные бригады ликвидировали последствия стихии.

В Шегини от порыва ветра упали деревья Facebook/Igor Zinkevych

Также Зинкевич поделился видео ДТП, которое произошло у Деравачи на трассе Киев – Чоп. По его словам, автомобиль БМВ снес парапет, пострадали люди – предварительно, один человек погиб.

На перекрестке Стрыйской и Научной во Львове ветер не оставил ни одного знака Facebook/Igor Zinkevych

При этом другие пользователи соцсетей сообщают, что, например, на улице Брожко в Киеве немного подтопило дороги, также там открытые люки.

ДТП на трассе Киев – Чоп Facebook/Igor Zinkevych

Улицу Брожко в Киеве подтопило

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в понедельник, 24 февраля, резко ухудшится погода. Синоптики объявили II (оранжевый) уровень опасности практически по всей стране.

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