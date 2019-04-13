|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Украину накроют "опасные" заморозки: какие регионы в зоне риска

1.3тЧитать материал на украинском

В ряде областей Украины в ночь с 14 на 15 апреля ожидаются заморозки, уровень опасности "желтый" и "оранжевый".

Такое предупреждение сделал Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, три региона попадают в "зону риска".

"Ночью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях на поверхности почвы заморозки 0-5 (I уровень опасности, "желтый"), в Ривненской, Волынской, 15 апреля и в Житомирской областях в воздухе сильные заморозки 0-3 ° (II уровень опасности, "оранжевый")", – сказано в сообщении.

Новости
Дожди и похолодание: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

Украину накроют "опасные" заморозки: какие регионы в зоне риска

Ukranews.com

Украину накроют "опасные" заморозки: какие регионы в зоне риска

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в субботу, 13 апреля, ожидается как умеренно-теплая, но дождливая погода, так и достаточно прохладная и сухая в отдельных регионах. В частности, синоптики пообещали заморозки, грозы и туман.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения