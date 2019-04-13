Украину накроют "опасные" заморозки: какие регионы в зоне риска

В ряде областей Украины в ночь с 14 на 15 апреля ожидаются заморозки, уровень опасности "желтый" и "оранжевый".

Такое предупреждение сделал Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, три региона попадают в "зону риска".

"Ночью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях на поверхности почвы заморозки 0-5 (I уровень опасности, "желтый"), в Ривненской, Волынской, 15 апреля и в Житомирской областях в воздухе сильные заморозки 0-3 ° (II уровень опасности, "оранжевый")", – сказано в сообщении.

Ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в субботу, 13 апреля, ожидается как умеренно-теплая, но дождливая погода, так и достаточно прохладная и сухая в отдельных регионах. В частности, синоптики пообещали заморозки, грозы и туман.

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