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Украину накроют дожди: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

1.4т Читать материал на украинском

В Украине в пятницу, 26 июля, резко ухудшится погода. Грозовые дожди ожидаются на востоке, в центре и на западе страны.

Об этом сообщается Укргидрометцентр. При этом в южных областях Украины будет солнечно и жарко.

Новости
Дождливая пятница: прогноз погоды в Украине на 26 июля от ObozTV

На западе и в центре страны в пятницу будет до +26 градусов тепла, на востоке – 23-25 градусов тепла. На юге страны +28…+30. На выходных жара вернется в Украину. Страну раскалит до +32 градусов.

Тем временем на популярном курорте Шарм-эль-Шейх сегодня ожидается до +38 градусов, в Хургаде – до +39.

В Анталии сегодня до +35, в Мармарисе – до +33.

Украину накроют дожди: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали точный прогноз на август в Украине.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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