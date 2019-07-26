Украину накроют дожди: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

В Украине в пятницу, 26 июля, резко ухудшится погода. Грозовые дожди ожидаются на востоке, в центре и на западе страны.

Об этом сообщается Укргидрометцентр. При этом в южных областях Украины будет солнечно и жарко.

На западе и в центре страны в пятницу будет до +26 градусов тепла, на востоке – 23-25 градусов тепла. На юге страны +28…+30. На выходных жара вернется в Украину. Страну раскалит до +32 градусов.

Тем временем на популярном курорте Шарм-эль-Шейх сегодня ожидается до +38 градусов, в Хургаде – до +39.

В Анталии сегодня до +35, в Мармарисе – до +33.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали точный прогноз на август в Украине.

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