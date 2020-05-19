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19 мая • обновлено в 08:07
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Украину накроют дожди, но местами потеплеет до +24. Карта погоды

2.9т
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Погода в Украине во вторник, 19 мая, ожидается облачной и с дождями. Лишь местами в регионах будет солнечно и без осадков.

По прогнозу синоптиков, ливни обойдут стороной восточные и южные области страны, передает пресс-служба Укргидрометцентра.

Дожди в Украине

Дожди в Украине

На востоке страны будет без осадков, средняя температура днем +16+18 градусов, ночью +5+7. В южных областях будет теплее: днем +21+23 градусов, ночью +9+11.

На остальной части территории страны прогнозируются дожди. Средняя температура ожидается в пределах +19+21 градусов, ночью +6+8.

Погода в Украине на 19 мая

Погода в Украине на 19 мая

Укргидрометцентр

Осадки обойдут стороной только Закарпатскую область, где днем столбики термометра покажут +22+24 градусов, ночью +6+8.

В Киеве 19 мая будет облачно, днем ожидается дождь. Днем воздух прогреется до +16+18 градусов, ночью +7+9.

Погода в Киеве на 19 мая

Погода в Киеве на 19 мая

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог рассказал, что погода в Украине летом-2020 ожидается переменчивой – местами температура будет подниматься до +35 градусов, но могут быть и прохладные периоды.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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