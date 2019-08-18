Украину накроет мощная магнитная буря: как спастись

В начале сентября Украину накроет мощная магнитная буря.

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, буря ожидается 1 сентября. Ее сила остигнет первого уровня G1.

Врачи советуют в этот периот придерживаться режима сна, отказаться от алкогольных напитков, не переедать, а также больше времени проводить на свежем воздухе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз астрологов по магнитным бурям в августе.

Врач-невропатолог дал украинцам советы, как уберечь здоровье при метеоударе. Медики также назвали опасные симптомы при магнитных бурях.

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