Украину накроет дождями: синоптики предупредили о похолодании

В Украину в среду, 18 апреля, придет похолодание, в центре, на востоке и на юге страны ожидаются дожди с грозами.

Сухо будет лишь в западных регионах Украины, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных областях ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем +14+19, в южной части и на Закарпатье местами 20-24 градуса тепла.

В западных регионах температура достигнет +18. В центре Украины до +17 градусов. На востоке до +19.

В Киеве ночью и в первой половине дня пройдет небольшой дождь. Температура достигнет +18 градусов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее народный синоптик предрек похолодание в Украине.