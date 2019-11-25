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25 ноября • обновлено в 11:47
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Украину начало засыпать снегом: зрелищные фото

2.3т
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В Украине продолжается холодная погода, а в нескольких областях уже выпал первый снег.

Осадки заметили жители западных регионов. Так, 24 ноября первый снег выпал во Львовской области. Фотографиями делились львовяне в соцсетях.

В частности, местный житель Михаил Гринишин опубликовал фото заснеженных авто и деревьев. В комментариях к своей записи мужчина добавил, что уже успел слепить снежки.

Украину начало засыпать снегом

Украину начало засыпать снегом

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Где в Украине выпадет снег: прогноз погоды на 25 ноября от ObozTV
Во Львовской области выпал первый снег

Во Львовской области выпал первый снег

Facebook\Михаил Гринишин

Во Львовской области выпал первый снег

Во Львовской области выпал первый снег

Facebook\Михаил Гринишин

Во Львовской области выпал первый снег

Во Львовской области выпал первый снег

Facebook\Михаил Гринишин

Во Львовской области выпал первый снег

Во Львовской области выпал первый снег

Facebook\Михаил Гринишин

Кроме того, первый снег заметили в Тернопольской области в городе Лановцы. Там снег немного припорошил землю.

Первый снег в Лановцах

Первый снег в Лановцах

Facebook\New Format

Также небольшой снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Об этом свидетельствует Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 7:50, 25.11.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер Ю. 2 м с. Температура воздуха -3°С", - сказано в сообщении.

Гора Поп Иван

Гора Поп Иван

Facebook\Черногорский горный поисково-спасательный пост

Как писал OBOZREVATEL, в начале новой недели погода в Украине существенно не изменится. Местами вероятны небольшие снегопады, но в основном без осадков.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
снегопад
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Киев -500 снегоуборочных машин, Москва -15000. Даже с учётом населения у агрессора в 10 раз больше! Педалик - cyкa!
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