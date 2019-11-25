Украину начало засыпать снегом: зрелищные фото

В Украине продолжается холодная погода, а в нескольких областях уже выпал первый снег.

Осадки заметили жители западных регионов. Так, 24 ноября первый снег выпал во Львовской области. Фотографиями делились львовяне в соцсетях.

В частности, местный житель Михаил Гринишин опубликовал фото заснеженных авто и деревьев. В комментариях к своей записи мужчина добавил, что уже успел слепить снежки.

Украину начало засыпать снегом

Во Львовской области выпал первый снег Facebook\Михаил Гринишин

Во Львовской области выпал первый снег Facebook\Михаил Гринишин

Во Львовской области выпал первый снег Facebook\Михаил Гринишин

Во Львовской области выпал первый снег Facebook\Михаил Гринишин

Кроме того, первый снег заметили в Тернопольской области в городе Лановцы. Там снег немного припорошил землю.

Первый снег в Лановцах Facebook\New Format

Также небольшой снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Об этом свидетельствует Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 7:50, 25.11.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер Ю. 2 м с. Температура воздуха -3°С", - сказано в сообщении.

Гора Поп Иван Facebook\Черногорский горный поисково-спасательный пост

Как писал OBOZREVATEL, в начале новой недели погода в Украине существенно не изменится. Местами вероятны небольшие снегопады, но в основном без осадков.

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