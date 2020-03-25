Без еды и денег: украинцы застряли в аэропорту Дели

Группа украинских туристов из-за пандемии коронавируса застряла в аэропорту индийского города Дели. Они уже сутки ждут самолет.

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У людей закончилась еда, а авиакомпании еще не вернули деньги. Об этом "24 каналу" рассказал украинский турист Александр Савченко.

Кадр 24tv.ua

По его словам, у всех туристов в Индии одна проблема – авиакомпании отменили рейсы и не возвращают деньги.

"Мы из Гоа добрались в Дели – это был очень сложный перелет, один из рейсов 8 раз переносили, мы успели на последний самолет, благодаря компании "Индиго". Мы прибыли ночью 24 марта в аэропорт, переночевали, но начала заканчиваться еда, на следующий день все начали голодать, здесь нет возможности что-то купить, потому что все вокруг закрыто", – объяснил Савченко.

Украинец добавил, что консул привез им еду – борщ и вареники, которые, вероятно, готовила его жена.

Савченко рассказал, что он зарегистрировался в системе "Друг", но с консулом удалось связаться через Telegram.

"Я не знаю, что это за система, она никак не помогает. С консулом мы связались через телеграм-группы. Мы организовались, нас где-то 415 человек в одной группе. Есть также страницы в Фейсбуке. Я рекомендую всем, кто застрял в Италии, Шри-Ланке, Мальдивах, подписаться на официальную группу посольства Украины в этих странах, и там вы найдете телеграм-группы, где есть туристы, которые попали в такую же проблему. Там сможете связаться с консулом", – отметил турист.

Консул сообщил туристам, что 25 марта должны быть спецрейсы от компании SkyUp из Дели в Киев. Стоимость билета на них составит 430 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, туристы из Украины, застрявшие в Доминиканской Республике, потребовали, чтобы Владимир Зеленский отправил за ними президентский самолет.

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