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Украинцы высказались, нужно ли праздновать 8 марта

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Большинство украинцев не против празднования в стране Международного женского дня 8 марта.

Об этом стало известно по итогам опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли почти 13 тысяч читателей сайта.

Так, 36% решительно поддержали праздник 8 марта, а еще 38% заявили, что особо не празднуют этот день, но близких поздравляют. Остальные 8% из тех, кто праздную женский день, считают необходимым отменить выходной.

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Против праздника выступили лишь 18% опрошенных. Они утверждают, что "это пережиток советского прошлого".

Украинцы высказались, нужно ли праздновать 8 марта

Накануне OBOZREVATEL рассказывал, почему украинцы празднуют 8 марта, однако в последние годы все чаще скептически высказываются в отношении Международного женского дня.

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Место
Украина
Тег
8 Марта
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Мы еще ...писаем...перестаньте мочиться..это будет вашей величайшей победой над агрессором
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2
1
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Слышал, как Супрун раскритиковала праздник 8 Марта? -А какое отношение она имеет к 8 Марта, если её праздник – хэллоуин?
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2
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Придурки ...все россияне откушивают по обелам ...борщ...запретите его
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2
0

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