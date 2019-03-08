Украинцы высказались, нужно ли праздновать 8 марта

Большинство украинцев не против празднования в стране Международного женского дня 8 марта.

Об этом стало известно по итогам опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли почти 13 тысяч читателей сайта.

Так, 36% решительно поддержали праздник 8 марта, а еще 38% заявили, что особо не празднуют этот день, но близких поздравляют. Остальные 8% из тех, кто праздную женский день, считают необходимым отменить выходной.

Против праздника выступили лишь 18% опрошенных. Они утверждают, что "это пережиток советского прошлого".

Накануне OBOZREVATEL рассказывал, почему украинцы празднуют 8 марта, однако в последние годы все чаще скептически высказываются в отношении Международного женского дня.

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