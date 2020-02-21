Украинцы резко разочаровались в курсе Зеленского – опрос

Показатель недовольства ситуацией в Украине стремительно вырос. 53% украинцев считают, что страна движется не в том направлении.

Об этом на своей странице в Facebook написал экономист Владимир Компаниец, ссылаясь на данные социологического исследования Центра Разумкова проведенного 13-17 февраля.

Компаниец констатировал, что количество граждан, которые считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении за полгода выросло втрое – до 53% по сравнению с 17%, которые были в сентябре 2019 года.

"25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в декабре 2019 – 44%), 53% – что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре – 17%, в декабре – 36%)", – говорится в исследовании.

Напомним, ранее результаты опроса Центра SOCIS показали, что только 11,9% украинцев считают, что события в стране движутся правильно. Согласно им, 33,2% украинцев считают, что события в государстве движутся в неправильном направлении, 51,6% – в чем правильном, а в чем неправильном.

narodna-pravda.ua

Как писал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" больше других политических партий нарастила свой рейтинг за ноябрь 2019 года. Политсила закрепилась на втором месте предпочтений украинцев.

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