Украинцы летели одним самолетом с заболевшей коронавирусом молдаванкой

В Молдове выявили 45 пассажиров рейса из Милана, которые контактировали с женщиной, заболевшей коронавирусом. Среди них были и украинцы.

Как сообщает Newsmaker, количество украинцев неизвестно, но информацию на официальном уровне подтвердила министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну.

По ее словам, власти связались с пассажирами, которые находятся в зоне высокого риска инфицирования. Их проинформировали о необходимости карантина в домашних условиях в течение 14 дней.

Женщина, у которой подтвержден диагноз коронавируса, находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее двусторонняя бронхопневмония. Состояние также осложнено сахарным диабетом и рядом сопутствующих заболеваний.

Думбрэвяну рассказала, что женщина в Италии обратилась в больницу еще 29 февраля с высокой температурой. К 4 марта у нее появился кашель и состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками.

Спустя несколько дней она, несмотря на плохое состояние здоровья, покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила ни пограничникам, ни бортпроводникам о своем состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Более 104 тыс. человек во всем мире по состоянию на 8 марта заражены коронавирусом.

В Южной Корее зарегистрирован 7041 случай заболевания, в Италии – 5883, во Франции – 949. В Испании подтверждены 100 новых случаев инфицирования. В Иране заявили о 1076 новых случаях инфицирования коронавирусом. В США зафиксировано 139 новых случаев заражения коронавирусом.

В Украине уже есть 1 случай коронавируса. Заболевший находится в Черновцах.

В Китае 7 марта обрушилась пятиэтажная гостиница с больными коронавирусом в городе Цюаньчжоу, что в провинции Фуцзянь. По данным местных СМИ, спасателям удалось изъять 35 человек из-под завалов.

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