Главная Новости
20 февраля • обновлено в 11:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцист Все статьи автора

Істерія через коронавірус: українці вже протестують проти Зеленського

835
Читать материал на украинском

Така істерична реакція українців на евакуйованих із китайського Уханю свідчить про недовіру до влади. Людям перед тим сказали, що хвороба смертельнонебезпечна і про це українські телеканали говорили постійно. Потім президент виходить на прес-конференцію під час нападу на українські позиції в Золотому, присвячує цьому моменту 2 хв, а решту часу говорить саме про коронавірус. Звинувачує політичних опонентів в тому, що нібито це вони організовують протести, хоча тоді їх ще не було. І погрожує, що відвезе евакуйованих із Уханю до політичних опонентів в Конча-Заспу.

Уявляєте собі людину, яка ввечері дізнається, що українців ніхто не хоче, президент не хоче, опозиція не хоче, ніхто нічого не хоче і виявляється, що їх привезуть до мене. Почалася істерія, ініційована владою й інформаційною кампанією. Замість того, щоб поговорити з людьми про обстріли в Золотому, влада перекривалася коронавірусом, як більш важливою темою.

Але так про здорових людей не говорять, так говорять про хворих і звісно, що у суспільства склалося враження, що мова йде про хворих людей.

Новости
Украинцы из Уханя: эвакуация как вывоз ядерных отходов

Другий момент – це недовіра до влади, як такої, і її компетентності. Люди не розуміють, які заходи були здійснені. Друге – а чи це карантин? Це ж не спеціалізовані лікарні, в яких є ізольовані бокси, де утримують людей в карантині, а вивозять в якісь санаторії. А ці санаторії придатні? І взагалі, чому людей не вивозили так довго? Американці вивезли своїх ще кілька тижнів тому!

І в цій ситуації люди розуміють, що вся відповідальність падає на маленького українця. Чому влада не може організувати нормальну інформаційну компанію, заспокоїти людей, що евакуйовані з Уханю здорові, заходи проведені. Але нічого подібного зроблено не було і ми хочемо, щоб люди не повставали і не лякалися.

Щось схоже було у Врадіївці, коли люди вже нікому не довіряли і почали вимагати у Януковича прибрати Захарченка. Нинішня влада має відзвітувати про заходи безпеки, про карантинні заходи і головне, знайти тих, хто затягнув повернення українців з Китаю, не організував їх розміщення вже в Україні. Це єдиний спосіб заспокоїти українців – продемонструвати компетентність, а не шукати винних.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги