Главная Новости
29 октября • обновлено в 15:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Разведение Шредингера": украинцев смутили противоречивые сводки ООС

1.1т Читать материал на украинском

В сети разгорелась бурная дискуссия из-за публикации двух сводок штаба ООС, которые противоречат друг другу. Так, в одной из них утверждалось, что 28 октября террористы пять раз нарушили режим тишины вблизи поселка Золотое накануне разведения войск. Однако спустя три часа в штабе ООС заявили, что разведение состоялось благодаря соблюдению режима тишины, а обстрелы, о которых сообщалось, якобы проходили за пределами установленной зоны.

Разведение войск на Донбассе

Разведение войск на Донбассе

"Деловая столица"

В Facebook украинцы начали недоумевать из-за таких различий в данных, обнародованных штабом ООС в официальных комментариях. Кроме того, многих из них возмутила резкая смена риторики.

"А как это понять? Обстрелы были (правый принтскрин) или не было (левый)?" – возмутился журналист Reuters Сергей Каразий.

Новости
Разведение войск в Золотом: у Путина резко отреагировали

"Шизофрения. Самое страшное, что это в ООС", – прокомментировал противоречивые факты директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Между этими сообщениями штаба ООС – интервал три часа. Кроме как тяжелой формой шизофрении такие метаморфозы объяснить сложно", – пишет журналист Лилия Рагуцкая.

Бурное обсуждение обнародованной штабом ООС информации устроили и в комментариях под сравнительными постами. Украинцы связали освещение ситуации под принципиально разными углами с началом разведения войск вблизи Золотого на Донбассе.

"Возле участка... Аккуратненько так, чтобы в участок не попасть", "Кто-то захотел слишком быстро сделать нам мир", "Да. Палата номер 6", "Включаем двоемыслие", "Разведение Шредингера", "1984", – пишут люди.

Новости
Разведение войск на Донбассе: Аваков рассказал, что будет с добробатами в Золотом

'Разведение Шредингера': украинцев смутили противоречивые сводки ООС

'Разведение Шредингера': украинцев смутили противоречивые сводки ООС

'Разведение Шредингера': украинцев смутили противоречивые сводки ООС

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
17
4
Смешно
0
Интересно
5
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
ну что упоротые поняли что вас дурят как последних лохов? вот так же и с водолазно-конскими бурятами. вас обманывали военной риторикой а тем временем воровали миллиарды из страны. и так пять лет
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel