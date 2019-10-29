'Разведение Шредингера': украинцев смутили противоречивые сводки ООС

В сети разгорелась бурная дискуссия из-за публикации двух сводок штаба ООС, которые противоречат друг другу. Так, в одной из них утверждалось, что 28 октября террористы пять раз нарушили режим тишины вблизи поселка Золотое накануне разведения войск. Однако спустя три часа в штабе ООС заявили, что разведение состоялось благодаря соблюдению режима тишины, а обстрелы, о которых сообщалось, якобы проходили за пределами установленной зоны.

Разведение войск на Донбассе "Деловая столица"

В Facebook украинцы начали недоумевать из-за таких различий в данных, обнародованных штабом ООС в официальных комментариях. Кроме того, многих из них возмутила резкая смена риторики.

"А как это понять? Обстрелы были (правый принтскрин) или не было (левый)?" – возмутился журналист Reuters Сергей Каразий.

"Шизофрения. Самое страшное, что это в ООС", – прокомментировал противоречивые факты директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Между этими сообщениями штаба ООС – интервал три часа. Кроме как тяжелой формой шизофрении такие метаморфозы объяснить сложно", – пишет журналист Лилия Рагуцкая.

Бурное обсуждение обнародованной штабом ООС информации устроили и в комментариях под сравнительными постами. Украинцы связали освещение ситуации под принципиально разными углами с началом разведения войск вблизи Золотого на Донбассе.

"Возле участка... Аккуратненько так, чтобы в участок не попасть", "Кто-то захотел слишком быстро сделать нам мир", "Да. Палата номер 6", "Включаем двоемыслие", "Разведение Шредингера", "1984", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, общаясь с журналистами в Мариуполе, заявил, что украинская сторона 29 октября начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

Однако в штабе ООС сначала опровергли слова Пристайко о начале разведения войск в Золотом на Донбассе, сообщив о новых нарушениях режима прекращения огня со стороны террористов.

Позже штаб ООС все же опубликовал официальное подтверждение начала отвода войск вблизи Золотого. Оно стартовало в 12:00 29 октября в двухстороннем порядке. Также появилось уточнение о том, что обстрел, о котором сообщалось накануне, якобы состоялся не в зоне разведения сил и средств.

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