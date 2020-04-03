Украинцев, прилетевших с Бали до полного закрытия границ из-за вспышки коронавируса, собираются отправлять по домам. Им уже раздали бланки о согласии оставаться на самоизоляции, а отелю "Козацкий" дали отмашку готовиться к выселению временных постояльцев.

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Об этом OBOZREVATEL сообщил собственный источник, предоставив также фотографию бланка. Еще утром появилась информация о том, что готовятся списки тех, кого нужно отвезти в Полтаву и Харьков.

По словам источника, около 14:00 сотрудники отеля начали собирать информацию о каждом: ФИО, город и нужен ли им трансфер домой. Через какое-то время им начали раздавать бланки о согласии на самоизоляцию. Согласно указанной там информации, им нужно оставаться в пределах своих квартир в течении 14 дней.

Как рассказал источник, в чате сообщили о том, что бланки нужно заполнять задним числом – 30 марта, днем, когда они прилетели. Получается, что по этим документам, они официально с момента прилета находятся на самоизоляции, а не на обсервации, где они провели неполных 5 дней.

Согласие на самоизоляцию

Также один из участников чата рассказал, что по словам сотрудницы отеля, они получили указание от министерства инфраструктуры готовиться к выселению и последующей дезинфекции здания. Перед отправкой домой всем участникам обсервации должны выдать результаты ПЦР-теста, справку о прохождении обсервации и документ о согласии на самоизоляцию.

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