"Не знаем, что будет завтра": украинцев растрогала фронтовая свадьба Героев ВСУ

В зоне Операции Объединенных сил сыграли свадьбу воины Вооруженных сил Украины – старшие солдаты Андрей и Олеся.

Фото с трогательной церемонии вблизи донецкого аэропорта появились на странице штаба ООС в Facebook. Там отметили, что пара познакомилась на передовой и там же решила связать себя узами брака, ведь время слишком скоротечно.

Начиналась история любви защитников Украины полтора года назад. А уже 11 ноября Андрей и Олеся, сменившись с ночного дежурства, в присутствии командиров и многочисленных друзей поженились недалеко от передовых позиций, где держат оборону.

Андрей – командир отделения, на его счету уже несколько лет войны. Стрелец Олеся – бывшая учительница украинского языка одной из школ Луганска. Женщина призналась, что ни разу не пожалела после того, как в 2017 году вступила в ряды Вооруженных сил Украины.

Свадьба воинов ВСУ на передовой Facebook штаба ООС

Свадьба воинов ВСУ на передовой Facebook штаба ООС

Свадьба воинов ВСУ на передовой Facebook штаба ООС

Молодожены Андрей и Олеся Facebook штаба ООС

Венчание воинов ВСУ под ДАПом Facebook штаба ООС

"Когда мы вместе, жизнь стала другой. Ее для меня изменила Олеся. В ней есть все – женственность, сила и умение поддержать. Помню, как пришел однажды с боевого задания, а в нашем подразделении появилась новая женщина. Постепенно между нами завязались отношения, а недавно мы приняли совместное решение пожениться. Кто-то может сказать, что в нашем возрасте это уже поздно. Но, как и каждый из военных, здесь, на передовой, я не знаю, что со мной будет завтра. Поэтому надо жить и любить сейчас", – говорит жених.

"Андрей понравился с первого взгляда. Дальше все происходило само собой. Наверное, так должно было случиться. Просто он – мой суженый. Очень его люблю и очень переживаю, когда он заступает на дежурство ночью. Но понимаю, что по-другому быть не может, потому что Андрей очень ответственный и преданный своим побратимам", – признается невеста.

Обряд венчания на передовой провел священник Украинской православной церкви отец Феодосий. Были цветы, кольца, искренние поздравления от побратимов и счастливые улыбки, но от свадебного застолья Героям пришлось отказаться, потому что сразу после церемонии бракосочетания молодожены вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.

Свадьба воинов ВСУ на передовой Facebook штаба ООС

Свадьба воинов ВСУ на передовой Facebook штаба ООС

Свадьба воинов ВСУ на передовой Facebook штаба ООС

"Несмотря на войну, жизнь продолжается, и чувства берут свое. Рождается нечто невероятное, вечное и прекрасное, дарованное судьбой и Богом. Поэтому горько, молодожены!" – сказал командир батальона с позывным "Морпех".

В комментариях под постом множество украинцев также оставили теплые слова и искренние пожелания в адрес молодоженов, которые даже в такой особенный день продолжают нести службу на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тяжело раненый боец ВСУ Александр Беспалов расписался и обвенчался со своей невестой Анной в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре.

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