Украинцам упростят трудоустройство в Польше

В Польше хотят упростить процедуру трудоустройства для медработников из Украины.

Данную инициативу рассматривает Министерство здравоохранения Польши, передает "Rzeczpospolita".

Коснется нововведение и других стран вне Евросоюза. Ведомство обратилось к министру науки и образования с предложением внести изменения в закон о высшем образовании, которые привели бы процедуру подтверждения диплома о высшем медицинском образовании Польши в соответствии с европейскими нормами.

Сейчас лица, не являющиеся гражданами ЕС, проходят процедуру подтверждения диплома о высшем образовании, которая является крайне сложной. В то же время по младших специалистов такая процедура в Польше вообще не производится.

Такие шаги осуществляются с целью решения проблемы нехватки медперсонала.

Одним из главных требований к иностранным работникам - свободное владение польским языком.

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