Украинцам напомнили о годовщине оккупации западной Украины СССР. Показательное фото

Во вторник, 22 сентября, прошел 81 год с момента вторжения советских войск в украинские города Львов и Стрый, которые в 1939 году входили в состав Польши.

Об этом напомнили на Telegram-канале "Рассекреченная история" и приобщили к сообщению показательное фото, датированное тем же днем. На нем зафиксирован совместный парад Красной армии и гитлеровских войск в еще одном оккупированном городе тогдашней Польши – Бресте.

Исследователи отметили, что после нескольких неудачных попыток получить Львов советское командование пошло на переговоры с руководителями польского гарнизона. Те согласились капитулировать на почетных условиях.

Пункт 8 подписанного польской и советской сторонами соглашения гарантировал офицерам польской армии личную свободу и неприкосновенность их личного имущества, право на выезд в зарубежные страны.

Однако эти условия не были выполнены: при выходе из города обезоруженные колонны поляков были окружены частями Красной армии и НКВД и отправлены в концлагеря.

В этот же день во время передачи советской администрации города Брест был проведен совместный военный парад частей немецкого Вермахта и Красной армии (немцы захватили Брест 14 сентября). Марш приветствовали генерал танковых войск Гейнц Гудериан и комбриг Семен Кривошеин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили еще одно знаковое фото, на котором зафиксирован момент братания красноармейцев и гитлеровцев в начале Второй мировой войны. Кроме того, дружественность двух тоталитарных режимов, советского и нацистского, в конце 30-х годов ХХ века подтвердили и вырезки из газет того времени.