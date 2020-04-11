Группа туристов, среди которых – украинский бизнесмен, была вынуждена вернуться в Великобританию после неудачной попытки развлечься на вилле в Каннах на юге Франции во время пандемии коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщил британский таблоид Mirror. Среди них было семеро мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и трое молодых женщин в возрасте от 24 до 27 лет.

Они должны были приземлиться на бизнес-джете класса люкс Embraer Legacy в аэропорту Марсель-Прованса, а оттуда добраться до виллы тремя вертолетами. Но их перехватили правоохранители.

Украинскому бизнесмену испортили отдых на вилле с девушками в Каннах, тот устроил скандал. Иллюстрация

Источник в полиции подчеркнул, что, столкнувшись с правоохранителями, украинский бизнесмен предложил им наличные и сказал: "У меня есть деньги, давайте поговорим". Отмечается, что именно украинец "заплатил за все", в том числе виллу и самолет, и "с нетерпением ждал развлечений со своими друзьями и девушками".

"Он сказал, что они все идут на виллу и там закрываются, и проблем не будет. Но это была, очевидно, развлекательная поездка, и в рамках сдерживающих мер (Коронавируса. – Ред.) это категорически запрещено", – добавил источник.

Также отмечается, что все было запланировано гражданином Хорватии, который работает в сфере финансов и недвижимости.

Так, коммерческие рейсы в аэропортах во всей Европе на время пандемии COVID-19 были значительно сокращены, и власти пытаются остановить частные самолеты, нарушающие ограничения. Полиция, охраняющая аэропорт Марсель-Прованс, попросила частный самолет не совершать посадку, но он все равно сделал это. Впрочем, пассажирам не позволили выйти.

По данным источника, на борту были граждане Германии, Франции, Румынии, Хорватии и Украины. Они спорили с полицией и сердились, когда вертолеты, которые их ожидали, получили приказ не брать никого на борт, а пилоты были оштрафованы за нарушение правил карантина. Девять человек вернулись частным самолетом в Лондон (Великобритания), а десятый – в Германию.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы смогут вернуть деньги за сорванный из-за коронавируса отдых у туроператора, но это займет несколько месяцев.

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