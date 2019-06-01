Украинский город может смыть в любой момент: люди оказались над пропастью

В городе Косов на Прикарпатье десятки домов, школу и детский сад может в любой момент смыть.

Угроза настигла из-за того, что берег реки там не укрепляли уже полвека, поэтому течение ежегодно уносит по несколько метров земли и приближается к домам, передают "Чрезвычайные новости".

У одного мужчины уже смыло колодец и сарай, на очереди дом. Грунт осел и на стене образовались трещины. Каждый раз после дождей земля осыпается в воду.

Дом местного жителя "движется" в пропасть Скриншот с видео

Экологи говорят, что остановить сдвиги можно, укрепив берег. Правда, чиновники отвечают, что на это нет денег.

По их подсчетам, только на смету придется потратить 400 тыс. грн, а на укрепление берегов – миллионы.

Как сообщал OBOZREVATEL, город Стебник Львовской области оказался под угрозой полностью уйти под землю. Десятки лет в регионе добывали калийную соль, но в начале 2000-х работы в шахтах прекратили и не смогли законсервировать рудники.

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