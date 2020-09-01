Украинских школьников хотят отправить на дополнительные каникулы из-за выборов

Во время местных выборов украинских школьников могут отправить на дополнительные каникулы. Восточный вариант

Во время проведения местных выборов для обеспечения работы избирательных комиссий ученикам школ могут сделать короткие каникулы.

Об этом заявил журналистам под стенами Рады министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Сейчас Минздрав совместно с ЦИК разрабатывает механизм, как в условиях пандемии COVID-19 провести выборы комфортно и безопасно.

"Если вы спрашиваете про школы, то мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будет заседания комиссий и подсчёт голосов, дети не учились", – заявил министр.

Он объяснил это необходимостью поиска баланса между проведением выборов и обеспечением безопасности здоровья, поскольку многие избирательные комиссии находятся в помещениях школ.

Степанов также уточнил, что правительству еще нужно несколько дней, чтобы с ЦИК пошагово, до мелочей отработать все вопросы организации проведения выборов.

25 октября в Украине состоятся местные выборы – украинцам предстоит выбрать мэров и глав поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах еще и по обновленному избирательному законодательству.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За соответствующий проект постановления в среду, 15 июля, проголосовали 326 народных депутатов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram