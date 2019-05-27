Украинские студентки попали в страшное ДТП под Варшавой

Две украинские студентки варшавских вузов пострадали в результате ДТП в Польше.

Как сообщается в Facebook на странице посольства Украины в Польше, авария произошла в субботу, 25 мая, в районе Долины Служевской.

Девушки получили тяжелые травмы и находятся в больнице Министерства внутренних дел и администрации Польши. За их состоянием следит консульский отдел украинского посольства в Варшаве.

"Из Украины уже прибыли родственники пострадавших. Вчера в больнице обоих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из вузов, где учится одна из девушек", - написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше полностью сгорел автобус "Киев - Прага", в котором ехали 70 пассажиров. ЧП произошло 26 мая, около часа ночи между городами Краков и Катовице.

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