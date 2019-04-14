Украинские спецназовцы показали, как захватывают корабли: впечатляющие фото

Украинские военнослужащие 73 морского центра специального назначения показали, как отрабатывают высадку на суда воздушным путем с целью захвата.
На своей странице в Facebook они обнародовали фото с учений. Отмечается, что такая высадка является одной из составляющих морских абордажных действий.
facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення
facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення
facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення
facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення
facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення
facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення
facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення
facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення
facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення
facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення
facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення
facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення
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