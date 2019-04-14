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Украинские спецназовцы показали, как захватывают корабли: впечатляющие фото

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Украинские военнослужащие 73 морского центра специального назначения показали, как отрабатывают высадку на суда воздушным путем с целью захвата.

На своей странице в Facebook они обнародовали фото с учений. Отмечается, что такая высадка является одной из составляющих морских абордажных действий.

Украинские спецназовцы показали, как захватывают корабли: впечатляющие фото

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

Украинские спецназовцы показали, как захватывают корабли: впечатляющие фото

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

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Украинские спецназовцы показали, как захватывают корабли: впечатляющие фото

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

Украинские спецназовцы показали, как захватывают корабли: впечатляющие фото

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

Украинские спецназовцы показали, как захватывают корабли: впечатляющие фото

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

Украинские спецназовцы показали, как захватывают корабли: впечатляющие фото

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

Украинские спецназовцы показали, как захватывают корабли: впечатляющие фото

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

Украинские спецназовцы показали, как захватывают корабли: впечатляющие фото

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

Украинские спецназовцы показали, как захватывают корабли: впечатляющие фото

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

Украинские спецназовцы показали, как захватывают корабли: впечатляющие фото

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

Украинские спецназовцы показали, как захватывают корабли: впечатляющие фото

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

Украинские спецназовцы показали, как захватывают корабли: впечатляющие фото

facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия провела учения авиации и флота в аннексированном Крыму, задействовав самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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Место
Украина
Тег
фотографии
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