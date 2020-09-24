Украинские и британские десантники устроили зрелищные маневры на Азовском море. Фото

Десантники ВСУ и их коллеги из Британии начали масштабные практические тренировки на берегу Азовского моря в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия – 2020".

Как сообщает АрмияInform, по команде подразделения реактивной и самоходной артиллерии из состава бригады ДШВ ВСУ совершили марш в определенный район выполнения задач.

Десантники-артиллеристы оперативно провели развертывание на рубежах и заняли позиции для нанесения огневого удара. Перед бойцами стояла ответственная задача: провести топогеодезическую и метеорологическую подготовку, максимально точно определить координаты нахождения десантных катеров противника в море и быстро "доставить" снаряды к целям.

По словам командира одной из боевых бригад ДШВ ВСУ, по замыслу надо было уничтожить "первую волну" вражеского морского десанта и исключить высадку его второго эшелона. Также во время тренировок проверялась способность боевых расчетов подразделений реактивной и самоходной артиллерии умело управлять огнем и обеспечивать прикрытие основных сил десантно-штурмовых подразделений во время наступательных действий.

Однако самое главное – это способность эффективно наносить прицельные огневые удары по условным десантным катерам и другим малоразмерным целям противника.

"Благодаря точным огневым ударам и слаженности боевых расчетов артиллерийских систем нам удалось сорвать намерения условного противника по высадке морского десанта на одном из десантно-доступных участков побережья Азовского моря", –рассказал командир бригады ДШВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, также во время международных учений "Объединенные усилия – 2020" с участием партнеров из НАТО войска противовоздушной обороны ВСУ продемонстрировали готовность к отражению атаки врага с воздуха. В частности, свое мастерство показали зенитные ракетные дивизионы, которые прибыли на государственный испытательный полигон "Ягорлык".