Смерть украинки в Испании: женщина познакомилась с будущим убийцей на телешоу

В Испании, в одной из квартир города Пуэртольяно в воскресенье, 12 января, полиция обнаружила бездыханные тела 53-летнего испанца и его возлюбленной 61-летней украинки. Оба были застрелены из одного пистолета еще в четверг.

Полиция полагает, что причиной убийства стало домашнее насилие. Мужчина несколько раз выстрелил в украинку, а потом застрелился сам. Подробнее об этой трагической истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Тревогу забил брат убийцы

Испанский шахтерский городок Пуэртольяно насчитывает чуть более 50 тысяч жителей. И новости тут распространяются очень быстро. Известие о том, что в одной квартире была убита пара возлюбленных, стала известна в считанные часы.

Испанский городок Пуэртольяно, где произошла трагедия Википедия

Местная полиция рассказала, что тревогу забил брат испанца, 53-летнего Антонио Санчеса Тальего, он несколько дней не мог с ним связаться. Полиции пришлось лезть в квартиру с помощью пожарных, поскольку помещение находится в мансарде на улице Калле Фуэнте, и там они застали ужасную картину.

Судя по всему, испанец четыре раза выстрелил в украинку Ольгу, а затем застрелился сам. Полицейские нашли в квартире пять гильз. Некоторые соседи признались, что слышали выстрелы, но почему-то никто не вызвал даже полицию.

Дверь в квартиру опечатала полиция elespanol.com

Почтить память погибшей украинки во вторник на городскую площадь пришли сотни испанцев. Как пишет местная пресса, таксист рассказал, что иногда подвозил сюда Антонио с Ольгой. Но она никогда не разговаривала, возможно, не знала испанского языка. А вот другие соседи, работники парикмахерской не знали Ольгу.

Познакомились на телешоу

Встретились Ольга и Антонио на одном телешоу, которое занимается тем, что знакомит людей друг с другом. На передаче была Ольга, она сидела в студии, когда туда позвонил 53-летний Антонио и пожелал завязать с ней отношения.

Антонио Санчес Тальего elespanol.com

После этого они встречались около года. А недавно она переехала к нему жить. Прошел всего месяц, как Антонио убил Ольгу. Об этом в эфире рассказал ведущий программы. Он сообщил, что ему трудно говорить об этом, они долго думали, сообщать ли такую печальную новость своим зрителям. Но решили все-таки рассказать. "Женщина, которая была убита, сидела тут, на этом стуле", – показал он.

Ольга познакомилась с испанцем на телешоу

Родом из Мариуполя, но жила в Испании

Об Антонио Санчесе известно, что он работал пожарным, и как пишет испанская пресса, у него есть две дочери. Одна из них сообщила, что у отца было оружие, поскольку он увлекался стрельбой.

А вот Ольга родом из Мариуполя, по крайней мере, так указано на ее страничке в соцсети. В этом городе она окончила школу и институт.

Ольга родом из Мариуполя

По словам испанского журналиста, который интересовался судьбой Ольги, женщина прожила в Испании последние 20 лет, она была инженером-электриком.

У нее есть две сестры, они живут в России. Одна из сестер – в Петрозаводске недалеко от Питера, и Ольга ее навещала. Последние ее фото сделаны в августе прошлого года именно из Санкт-Петербурга, сестры ходили по музеям, были в театре на балете. Сама Ольга писала, что счастлива вернуться в этот город через многие годы.

Ольга давно жила в Испании

Летом она навещала сестру в России

Сестра также навещала ее в Испании, они с удовольствием слушали испанскую музыку, фотографировались с музыкантами.

"Ольга была добрым, отзывчивым и замечательным человеком. Можно сказать, редким человеком. Мы давно не виделись с ней. И об этой трагедии даже ничего не знали", - сказала нам одна из знакомых женщины.

Пока не известно, кто будет хоронить

В среду, 15 января ее сестра сообщила печальную новость о смерти Ольги. "Родная моя сестренка, я больше никогда не увижу твоих глаз… Ценю каждый день, проведенный вместе, наши задушевные разговоры, потрясающие поездки и впечатления! Горжусь тобой, беру с тебя пример молодости, мудрости, обаяния, интеллигентности! Оли больше нет!", – написала женщина на свой странице в соцсети.

Последние фото из Питера

Вероятно, семья совсем недавно узнала о смерти Ольги, потому что, как рассказал нам испанский журналист, до сих пор никто из родных не претендовал на то, чтобы забрать ее тело для похорон.

Если этого не произойдет, то местные власти вынуждены будут сами принять решение о захоронении Ольги.

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