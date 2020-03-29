"Не убивайте моих детей!" Украинка на коленях извинилась за привезенный из Италии коронавирус и взорвала сеть

Украинцы бурно отреагировали на извинения первой заболевшей коронавирусом жительницы Буковины, которая заразила COVID-19 десятки односельчан и людей из соседних сел.

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Более тысячи пользователей Facebook поделились новостью о заробитчанке, которая не самоизолировалась, вернувшись из Италии. Сотни украинцев поделились своими мнениями под постом.

Многие поддержали украинку. Она рассказала, что некоторые односельчане угрожали ей и ее детям расправой. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами и на коленях просила женщина.

Пользователи сети осудили угрозы в ее адрес и призвали оставаться людьми.

Обращение инфицированной жительницы Коленковец взорвало сеть Коллаж

"Опомнитесь!.. Наши бедные люди едут на заработки не от хорошей жизни... Так, сама виновата, что не изолировалась... Но скажите себе откровенно, много сейчас сознательных людей, которые сидят дома?" – спросила одна из комментаторок.

"Не держите обиды и зла, толку от этого мало, она не целенаправленно это делала. Думаю, она себя миллион раз казнила за этот поступок", – считает другая пользовательница соцсети.

"Может, ее селу повезло, что они переболеют в самом начале эпидемии, пока есть свободные места в больницах. Страшно в самый пик заразиться", "Да,она неправильно поступила... И что, убить ее и ее семью теперь? Не будьте животными!", "Надеемся, это станет примером для тех тысяч людей, что недавно прибыли", – ответили комментаторы.

Блок-пост в Коленковцах Страна

Некоторые пользователи высказали мнение, что украинку нужно наказать по закону за несоблюдение правил карантина.

"Пусть теперь на заработанные купит масок и тестов односельчанам", – предложили также под постом.

Видеообращение инфицированной женщины можно посмотреть по ссылке.

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, вместе с Коленковцами, где проживает заробитчанка, на карантин посадили еще три села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы. В этих районах выставили блок-посты, все дороги и лесные тропинки перекрыли шлагбаумами.

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